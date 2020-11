International Swimming League - Lander Hendrickx pulvérise le record de Belgique du 800m libre en petit bassin

Lander Hendrickx a pulvérisé le record de Belgique du 800m libre en petit bassin, samedi, en marge de l'International Swimming League. Hendrickx a nagé en 7:43.81, abaissant de plus de 7 secondes la marque de 7:51.43 réalisée par Tom Vangeneugden le 15 décembre 2007 à Debrecen, en Hongrie.Hendrickx s'est classé cinquième d'une course organisée au terme de la première journée de la finale de l'International Swimming League en tant que test en vue de la prochaine saison de cette compétition par équipes. L'Ukrainien Mikhail Romanchuk l'a emporté en 7:25.73. Hendrickx, 26 ans, pensionnaire de Leuven Aquatics, ajoute ainsi un record à sa collection, qui comprend également le 400m libre (3:42.99), le 200m dos (1:53.75) et le 400m quatre nages (4:10.28) en petit bassin, ainsi que le 400m libre (3:50.66) en grand bassin. (Belga)