Interpellation à Paris d'un magistrat belge recherché par son pays

Un magistrat belge, recherché par la justice de son pays, a été interpellé mardi à Paris et placé en rétention, a appris l'AFP de source judiciaire, confirmant une information d'Europe 1."Un ressortissant belge, magistrat de l'ordre judiciaire de Belgique, a été interpellé ce jour à Paris et placé en rétention judiciaire, en exécution de deux mandats d'arrêt européens émis par les autorités judiciaires belges", a confirmé la source judiciaire. "Il sera présenté mercredi au parquet général de Paris" pour se voir notifier les mandats d'arrêt dont il fait l'objet avant de comparaître ultérieurement devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, chargée des extraditions. Selon Europe 1, ce magistrat a été interpellé "dans un hôtel du VIe arrondissement de Paris". Les autorités belges le "soupçonnent d'escroqueries (...) commises en sa qualité de magistrat", "de blanchiment et d'extorsion de fonds" et l'ont déjà "condamné à cinq ans de prison pour escroqueries et abus de confiance" en 2012, d'après la radio. (Belga)

