Intersoc supprime deux destinations de vacances en Suisse

Le voyagiste Intersoc supprime deux de ses destinations situées dans la région lémanique (Genève, Lausanne et Montreux) après que celle-ci a été intégrée à la liste rouge du SPF Affaires étrangères. L'organisation de voyage pour les membres de la Mutualité chrétienne (MC) accueille actuellement plusieurs centaines de voyageurs dans la région suisse. Ceux-ci devront subir un test de dépistage et se mettre en quarantaine à leur retour en Belgique.Les deux destinations de voyage supprimées sont Leysin et Zinal, où Intersoc a des hôtels. Quelque 550 Belges y passent actuellement leurs vacances. "Nous donnerons plus d'informations aux vacanciers et employés concernés lundi", a déclaré l'organisation de voyage sur Facebook, en assurant qu'ils seront également guidés pour leur retour en Belgique. Johan Swinnen, directeur d'Intersoc, s'est dit "surpris" par la modification des recommandations de voyage. "Nous savions qu'il y avait quelques problèmes autour de la ville de Genève mais nos hôtels étant tous situés dans les montagnes, où il n'y a pas ou relativement peu de problèmes, nous sommes surpris de devoir fermer ces hôtels maintenant." Toutes les nouvelles réservations de voyage vers ces deux destinations sont désormais annulées. Intersoc souligne qu'il n'y a aucun problème pour ses autres destinations suisses Flims, St. Moritz et Wengen, dont les recommandations de voyage restent par ailleurs inchangées. (Belga)