Intrusion de gilets jaunes à BFMTV, la chaîne porte plainte

Des gilets jaunes ont fait brièvement intrusion samedi dans les locaux de BFMTV à Paris, prenant à partie des journalistes et bousculant des agents de sécurité, a-t-on appris auprès de la direction de la chaîne, qui a déposé plainte.Dans la matinée, une trentaine de gilets jaunes ont pénétré durant une dizaine de minutes dans le parking et le hall du siège de la chaîne, situé dans le XVe arrondissement de Paris, a indiqué la direction, confirmant une information du site du Parisien. Ils ont pris à partie des journalistes, et échangé notamment avec l'éditorialiste Christophe Barbier, qui quittait l'antenne, selon une vidéo postée par des manifestants sur les réseaux sociaux. Ils ont "fortement bousculé des agents de sécurité", et dégradé une porte, avant d'être évacués par les forces de l'ordre arrivées peu après l'intrusion, a précisé à l'AFP Arthur Dreyfuss, directeur général d'Altice Médias, dont fait partie BFMTV. Le dépôt d'une plainte est en cours, a ajouté Arthur Dreyfuss, qui "condamne fermement ces agissements scandaleux et propos inacceptables". "Les équipes de BFMTV font un travail essentiel et vont continuer à informer les Français", a-t-il souligné. Les mesures de sécurité vont en outre être renforcées à BFMTV, a-t-il ajouté. C'est la première fois que des gilets jaunes y font intrusion. (Belga)

