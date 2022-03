Inval Oekraïne - La Russie recrute des combattants syriens entrainés aux combats de rue

La Russie recrute des Syriens entrainés aux combats urbains pour son offensive en Ukraine, rapporte dimanche le quotidien américain The Wall Street Journal, citant des sources dans l'administration américaine.Selon ces responsables, la Russie a besoin de tels Syriens expérimentés alors que l'invasion de l'Ukraine se déroule de plus en plus dans des terrains urbains. Les Syriens devraient aider les Russes à s'emparer de la capitale ukrainienne, Kiev. Il n'est pas encore déterminé combien de combattants ont été enrôlés depuis la Syrie par Moscou, mais certains d'entre eux seraient déjà présents en Russie pour se préparer à joindre les combats. Ces responsables américains ne voulaient pas déterminer au quotidien le rôle précis que ces combattants syriens pourraient jouer. The Wall Street Journal cite en outre des informations publiées sur un site d'information syrien, qui avancent que la Russie offre aux volontaires syriens entre 200 et 300 dollars (185 euros et 275 euros environ) pour "aller en Ukraine et être déployés comme gardiens" pour une période allant jusqu'à six mois. L'armée russe ne cherche pas seulement l'appui de Syriens, mais a aussi incorporé des soldats tchétchènes dans ses forces armées en Ukraine. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.