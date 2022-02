Invasion de l'Ukraine - Annulation du Grand Chelem de judo de Kazan

Le Grand Chelem de judo de Kazan, prévu du 20 au 22 mai en Russie, a été annulé vendredi par l'IJF. La fédération internationale de judo a pris cette décision au regard du conflit russo-ukrainien."Nous sommes attristés par la situation actuelle, qui résulte d'un manque de dialogue au niveau international", a écrit l'IJF dans un communiqué. "La famille du judo espère une rapide résolution du conflit, un retour à la normalité et à la stabilité en Europe de l'Est et dans le reste du monde." (Belga)

