Invasion de l'Ukraine - Au moins 287 enfants tués, selon le ministère public ukrainien

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, 287 enfants ont perdu la vie et 492 ont été blessés, selon un inventaire livré samedi par le ministère public à Kiev.Celui-ci précise que 24 d'entre eux ont été tués lors de l'assaut et des bombardements russes contre la ville de Marioupol. Selon le ministère public ukrainien, ces chiffres sont néanmoins encore provisoires, les investigations étant encore en cours dans différentes régions du pays. Le relevé fait aussi état de 1.971 écoles et établissements scolaires endommagés, dont 194 totalement détruits. (Belga)

