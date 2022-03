Invasion de l'Ukraine - Centrale bombardée: les pompiers ukrainiens ont pu accéder au site de l'incendie

Les secours ukrainiens ont indiqué vendredi avoir pu finalement accéder au site d'une centrale nucléaire du centre de l'Ukraine, où un incendie s'est déclaré après un bombardement russe."Les unités sont intervenues pour éteindre l'incendie du bâtiment pour les formations", sur le site de la centrale, a indiqué le Service ukrainien d'urgence dans un communiqué sur Facebook, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer et que 44 pompiers et 11 véhicules étaient engagés dans l'opération. La centrale atomique de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l'armée russe qui ont provoqué un incendie, mais sa sécurité est "garantie" selon Kiev qui a accusé Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire". "Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, un incendie s'est déclaré", a indiqué le porte-parole de la centrale, Andreï Touz, dans une vidéo publiée sur Telegram. "La sécurité nucléaire est maintenant garantie", a par la suite indiqué sur Facebook Oleksandre Staroukh, chef de l'administration militaire de la région de Zaporijjia, selon qui l'incendie a touché un bâtiment consacré aux formations et un laboratoire. (Belga)