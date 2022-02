Invasion de l'Ukraine - De Croo s'entretient avec son homologue ukrainien

Le Premier ministre, Alexander De Croo, s'entretenait à 13h avec son homologue ukrainien, Denys Chmylal, a fait savoir jeudi son cabinet. Les deux chefs de gouvernement abordaient la situation en Ukraine et les besoins précis des autorités ukrainiennes afin de préparer les discussions avec les partenaires européens. Un conseil européen extraordinaire est prévu ce jeudi à 20h à Bruxelles.Le gouvernement s'est réuni à 10h30 en comité restreint à la suite de l'agression armée perpétrée par la Russie contre l'Ukraine. Outre l'ambassadeur belge auprès de l'OTAN, le chef de la Défense (CHOD) et le chef du Service général de Renseignement et de Sécurité (SGRS -renseignement militaire) participaient à la réunion. Le Premier ministre doit s'exprimer à 14h15 devant les députés en séance plénière de la Chambre. (Belga)