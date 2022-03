Invasion de l'Ukraine - Des centaines de réfugiés ukrainiens attendus dimanche en Israël

Des centaines de réfugiés juifs d'Ukraine, dont des orphelins, doivent arriver dimanche en Israël, a indiqué mercredi l'Agence chargée de l'immigration juive dans l'Etat hébreu.Selon cet organisme paragouvernemental, plus de 300 "réfugiés juifs ukrainiens arriveront en Israël à bord de trois vols en provenance de Varsovie (Pologne), de Moldavie et de Roumanie". Près de "100 orphelins seront à bord du vol en provenance de Lasi, en Roumanie", a ajouté l'Agence juive, créée en 1929. Une fois arrivés en Israël "les nouveaux immigrants seront pris en charge par le ministère de l'Immigration et seront temporairement logés dans des hôtels dans le pays", toujours selon l'Agence. En Israël, la loi sur le retour, adoptée en 1950, deux ans après la création de l'Etat hébreu, donne droit à la citoyenneté israélienne à toute personne immigrée ayant un ascendant juif jusqu'aux grands-parents, ainsi qu'aux personnes épousant un juif. Lundi, une porte-parole de l'Agence juive a affirmé à l'AFP que plus de 5.000 personnes en Ukraine avaient déjà contacté l'organisme en vue d'immigrer en Israël. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février, l'Agence juive a mis sur pied six bureaux dans des pays frontaliers de l'Ukraine (Pologne, Roumanie, Moldavie, Hongrie). Des candidats à l'immigration y sont reçus afin d'évaluer leur demande, qui est ensuite transmise aux autorités israéliennes. L'Agence s'est dite prête à ouvrir d'autres bureaux "si nécessaire". Le nombre de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine pour les pays voisins a atteint presque 875.000 personnes le 1er mars, selon l'ONU. La Pologne est le principal pays d'accueil, suivi de la Hongrie, avec plus de 116.000 réfugiés. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.