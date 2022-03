Invasion de l'Ukraine - Des footballeurs ukrainiens appellent le monde du football à s'opposer à l'invasion russe

Un groupe de treize internationaux ukrainiens, parmi lesquels Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Andriy Yarmolenko (West Ham) et l'ancien Genkois Ruslan Malinovskyi (Atalanta), a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux appelant le monde du football à continuer à s'opposer à l'invasion russe de leur pays."Nous demandons à chacun de continuer à lutter contre la propagande russe, à faire circuler la vérité sur la guerre en Ukraine par tous les moyens possibles", indique la vidéo, dans laquelle apparaissent les treize footballeurs. "La destruction et l'effusion de sang doivent cesser. Nous disons 'non' à la guerre." À côté de cela, les footballeurs ont déjà récolté 500.000 euros pour soutenir les forces armées ukrainiennes dans leur combat contre l'armée russe. (Belga)