Invasion de l'Ukraine - Des milliers de manifestants se réunissent à Bruxelles pour soutenir l'Ukraine

Quelque 3.000 manifestants, selon la police, se sont réunis samedi devant les bâtiments de la représentation permanente de la Russie auprès de l'Union européenne, à Bruxelles, en soutien à l'Ukraine. Ils exigent que des mesures soient prises à l'encontre de la Russie et que les pouvoirs du président russe, Vladimir Poutine, soient limités.Les manifestants ne cachent pas leur inquiétude alors que les troupes russes tentent de prendre le contrôle de Kiev et de renverser le gouvernement ukrainien démocratiquement élu. Ils témoignent également de leur solidarité avec le peuple ukrainien et demandent un soutien militaire à l'armée ukrainienne. De nombreux manifestants brandissent des drapeaux ukrainiens. Leurs messages: ""Poutine, rentre chez toi"; "Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre"; "Poutine, ne touche pas à l'Ukraine" ou encore "L'Ukraine, c'est l'Europe". Parmi les manifestants se trouvent quelques politiciens belges, dont Georges-Louis Bouchez (MR) mais aussi Theo Francken (N-VA), Mark Demesmaeker (N-VA) et Marino Keulen (Open Vld). "Mobilisons-nous pour la paix et le libre choix des Ukrainiens à opter pour l'Occident, la démocratie libérale et la liberté. Il faut lutter sans relâche et avec détermination contre les rêves nostalgiques d'union soviétique de Poutine", a ensuite tweeté le président du MR. (Belga)