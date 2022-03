Invasion de l'Ukraine - "Discussion substantielle" à Rome entre Américains et Chinois sur la Russie et l'Ukraine

Le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, et Yang Jiechi, plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinoise, ont eu lundi à Rome une "discussion substantielle à propos de la guerre de la Russie contre l'Ukraine", selon un communiqué succinct de la Maison Blanche.Les deux responsables ont "souligné l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes entre les Etats-Unis et la Chine", y lit-on encore, à un moment où Washington fait monter la pression sur Pékin, qui s'est jusqu'ici abstenu de demander à Vladimir Poutine de retirer ses troupes d'Ukraine. (Belga)

