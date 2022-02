Invasion de l'Ukraine - Elon Musk affirme que le service internet Starlink est activé au-dessus de l'Ukraine

Elon Musk a affirmé samedi, dans un tweet en réponse à l'appel d'un responsable ukrainien, que son groupe SpaceX avait activé le service internet par satellite Starlink en Ukraine et que la société envoyait des équipements dans le pays."Le service Starlink est maintenant en fonction. D'autres terminaux sont en route", a affirmé sur Twitter le patron de Tesla et du groupe astronaunique SpaceX. Dix heures plus tôt, le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov avait interpellé le milliardaire sur le réseau social, lui demandant de fournir à l'Ukraine des stations Starlink. "Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine! Si vos fusées atterrissent avec succès depuis l'espace, des roquettes russes attaquent des civils ukrainiens! Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations Starlink", a écrit samedi matin le responsable ukrainien, en charge du secteur numérique. Il a aussi appelé Elon Musk à encourager "les Russes sains d'esprit" à s'opposer à leur gouvernement. SpaceX a lancé vendredi une deuxième cargaison d'une cinquantaine de satellites Starlink destinés à fournir une connexion internet à des clients dans le monde entier. Samedi, il n'était pas clair comment les utilisateurs en Ukraine avaient les capacités au sol de recevoir le service. (Belga)