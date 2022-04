Invasion de l'Ukraine - Environ 1.450 personnes évacuées samedi des zones assiégées en Ukraine

Environ 1.450 personnes ont été évacuées des zones assiégées par la Russie en Ukraine samedi, a annoncé Kiev dans la nuit.Quelque 1.380 personnes ont ainsi été amenées à Zaporijia depuis différentes villes du sud et de l'est du pays, selon une annonce faite sur Telegram. Parmi eux se trouvaient 170 personnes originaires de la ville portuaire de Marioupol, gravement touchée et en grande partie détruite. Dans la région de Louhansk, 68 personnes ont été mises en sécurité. Une évacuation prévue de la ville de Lyssytchansk n'a par contre pas pu avoir lieu en raison d'un "bombardement massif". Dans le même temps, Moscou a déclaré que "malgré les obstacles causés par Kiev", environ 15.800 personnes ont été évacuées vers la Russie depuis les régions ukrainiennes assiégées en 24 heures, sans l'intervention des autorités ukrainiennes. Depuis des semaines, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de saboter l'évacuation des civils. Des affirmations qui ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. (Belga)

