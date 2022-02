Invasion de l'Ukraine - Fitch dégrade la note de la dette de l'Ukraine après l'invasion russe

L'agence de notation Fitch a dégradé d'un cran vendredi la note de la dette à long terme de l'Ukraine, sans donner de perspective, faisant état d'un risque de non-remboursement de la dette après l'invasion russe."L'invasion militaire par la Russie a entraîné des risques accrus pour les finances extérieures et publiques de l'Ukraine, la stabilité financière et la stabilité politique", souligne Fitch dans un communiqué, évoquant également "l'incertitude quant à l'étendue des objectifs ultimes de la Russie, la durée, l'étendue et l'intensité du conflit, et ses conséquences". (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.