Invasion de l'Ukraine - Joe Biden répète que l'OTAN n'interviendra pas directement en Ukraine

Le président américain Joe Biden réaffirme qu'en aucun cas les États-Unis n'interviendront directement et militairement contre les Russes en Ukraine. "Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, c'est la troisième guerre mondiale", a-t-il averti vendredi.Dans une série de tweets, le président américain a souligné que son pays continuait à soutenir l'Ukraine. "Le peuple américain est uni. Le monde est uni. Nous soutenons le peuple ukrainien", a-t-il déclaré. M. Biden a également souligné que le Congrès américain a débloqué jeudi près de 14 milliards de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine. Mais il ne saurait être question d'une intervention militaire directe de l'alliance de l'OTAN dans ce pays d'Europe de l'Est, a également réaffirmé M. Biden. "Je veux être clair: nous défendrons chaque pouce du territoire de l'OTAN avec toute la force d'une OTAN unie et renforcée. Mais nous ne ferons pas la guerre à la Russie en Ukraine. Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, c'est la troisième guerre mondiale. Nous devons essayer d'éviter cela." (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.