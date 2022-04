Invasion de l'Ukraine - Kiev demande à nouveau à l'UE de lui fournir plus d'armes et plus vite

L'Ukraine a jugé samedi les fournitures de l'Union européenne en armes insuffisantes et trop lentes, d'après un tweet de Mychajlo Podoljak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky."L'Ukraine a besoin d'armes maintenant. Pas dans un mois, maintenant", a-t-il écrit. Depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février dernier, l'Union européenne a annoncé une aide militaire à Kiev à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Mais, aux yeux de l'Ukraine, ces livraisons sont insuffisantes et trop lentes. Les fonds européens dégagés servent en première instance à financer du matériel de protection, des kits de premier secours et du carburant, mais aussi du "matériel militaire létal destiné à des fins défensives", sans plus de précision. L'Ukraine aimerait toutefois bénéficier d'armements lourds, tels que des véhicules blindés, des systèmes anti-aériens, des pièces d'artillerie et des avions de combat. Selon les autorités ukrainiennes et les services de renseignement occidentaux, la Russie se prépare actuellement à une offensive massive dans l'est de l'Ukraine pour prendre le contrôle intégral du Donbass. Selon le gouverneur de Lougansk, des dizaines de milliers de soldats russes seraient sur pied de guerre à l'est. Ils attendraient actuellement une météo plus favorable pour passer à l'offensive. (Belga)

