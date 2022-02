Invasion de l'Ukraine - L'offre de pourparlers de Moscou à l'Ukraine, "pas de la vraie diplomatie"

Les Etats-Unis ne pensent pas que Kiev devrait accepter l'offre de Moscou d'ouvrir des négociations avec l'Ukraine car discuter sous la menace "n'est pas de la vraie diplomatie", a déclaré vendredi le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price."Nous voyons que Moscou suggère que la diplomatie se tienne sous la menace des armes, alors que les bombes, les tirs de mortiers, l'artillerie de Moscou prend des civils pour cible", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas de la vraie diplomatie". Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré vendredi que la Russie était prête à des négociations avec l'Ukraine si ce pays en proie à une invasion russe "dépose les armes". "Nous sommes prêts à des négociations, à n'importe quel moment, dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel et déposeront les armes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou. "Le président (Vladimir) Poutine a pris la décision de cette opération militaire spéciale de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine pour que, libérés de cette oppression, les Ukrainiens puissent librement choisir leur avenir", a-t-il dit, laissant entendre que Moscou comptait renverser le pouvoir en place. En réponse, le porte-parole du département d'Etat a accusé la Russie d'avoir avant de lancer son offensive contre l'Ukraine mené une "prétendue diplomatie" avec l'Occident pour gagner du temps et préparer son opération militaire. "Nous voulons dire clairement au président Poutine que la diplomatie sous la menace des armes, la diplomatie coercitive n'est pas une chose à laquelle nous allons participer", a ajouté M. Price. "Ce n'est pas quelque chose qui va mettre réellement et durablement fin à ce conflit", a-t-il souligné. "Ce que nous voulons, c'est que la diplomatie réussisse". (Belga)