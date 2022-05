Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine envisage d'assouplir l'interdiction de sortie du territoire pour les hommes

L'interdiction faite aux hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans de quitter leur pays pourrait être assouplie. "On discute actuellement de la possibilité d'en autoriser certains à se rendre à l'étranger, au moins pour une courte période", a déclaré à la télévision ukrainienne Oleksi Arestovych, conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky. Il s'agit notamment des scientifiques et des hommes d'affaires.Toutefois, les changements législatifs nécessaires prendront un certain temps, a-t-il ajouté. À la frontière ukrainienne, les hommes qui tentent de quitter le pays malgré l'interdiction sont systématiquement arrêtés. Il est interdit à tous les hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays. Des exceptions sont prévues pour les pères qui ont trois enfants mineurs ou plus et les pères célibataires d'enfants mineurs ou d'enfants handicapés. (Belga)

