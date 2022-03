Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine rapatrie ses Casques bleus déployés en RDC

L'Ukraine, envahie par la Russie, a annoncé à l'ONU le rapatriement de ses 250 Casques bleus déployés en République démocratique du Congo (RDC), a appris mardi l'AFP auprès de l'Organisation."L'ONU a reçu une notification officielle de la décision du gouvernement ukrainien de retirer son contingent militaire, incluant le personnel, les hélicoptères et l'équipement de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo" (Monusco), a déclaré un porte-parole du département des Opérations de paix de l'ONU. Ce "contingent comprend 250 soldats. Nous prenons acte de cette décision et remercions l'Ukraine pour sa solide contribution à la Monusco et aux autres opérations de paix", a ajouté le porte-parole. Au-delà de ce contingent, l'Ukraine compte en RDCongo six officiers, cinq policiers et sept experts onusiens, a-t-il précisé. L'Ukraine est aussi présente militairement dans d'autres missions de paix de l'ONU dans le monde: 16 militaires au Soudan du Sud, 12 au Mali, 5 à Chypre, 4 à Abyei au Soudan et 3 au Kosovo, selon l'ONU. De son côté, la Russie est très peu présente militairement dans la petite vingtaine de missions de paix de l'ONU dans le monde qui mobilisent au total quelque 100.000 Casques bleus. (Belga)

