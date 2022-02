Invasion de l'Ukraine - La Belgique participera au déploiement de la Force de réaction de l'Otan

La Belgique prendra ses responsabilités et mettra des militaires à disposition de la Force de réaction de l'Otan (NRF), dont l'organisation a annoncé vendredi approuver le déploiement. Le Premier ministre Alexander De Croo a tenu ce discours vendredi soir au JT de la VRT.Les unités de cette force de réaction seront déployées sur le flanc est du territoire de l'Otan, mais le secrétaire général Jens Stoltenberg n'a pas précisé où exactement. La Belgique a reçu la demande de mettre des troupes à disposition. "Nous allons prendre nos responsabilités par rapport à cela", a indiqué le Premier ministre, interrogé à ce sujet. On ne sait pas encore avec précision de combien de militaires il s'agira, mais des troupes belges participeront donc à cet effort de réaction rapide annoncé par l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Même si cela ne se traduira pas par une présence militaire sur le territoire ukrainien, le but est selon le Premier de "montrer clairement à la Russie que nous n'abandonnons pas un millimètre du sol de l'Otan". (Belga)

