Invasion de l'Ukraine - La fédération européenne de handball suspend la Russie et le Bélarus

Les équipes nationales de handball de Russie et du Bélarus ainsi que les clubs de ces deux pays participant à des compétitions européennes sont suspendus "avec effet immédiat" et "jusqu'à nouvel ordre", a annoncé lundi la Fédération européenne de handball (EHF). Le Comité exécutif de l'EHF a pris cette décision en réaction à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.La suspension de la Russie peut avoir des conséquences pour la Belgique. Les Red Wolves affrontent la Slovaquie au premier tour des barrages du Mondial 2023 messieurs les 16 et 19 mars. Le vainqueur est censé affronter la Russie au dernier tour, prévu à la mi-avril. Le prochain Mondial se jouera en janvier 2023 en Suède et en Pologne. La Belgique vise une première participation à un grand tournoi. (Belga)