Invasion de l'Ukraine - La "guerre totale" de l'Occident contre la Russie va durer longtemps, selon Moscou

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dénoncé vendredi "une guerre totale" occidentale contre la Russie et estimé que celle-ci allait durer "longtemps"."L'Occident a annoncé une guerre totale contre nous, contre le monde entier russe", a déclaré M. Lavrov, lors d'une réunion avec des responsables de régions russes. "On peut dire avec certitude que cette situation est avec nous pour longtemps", a-t-il estimé, alors que les puissances occidentales ont multiplié les sanctions contre Moscou pour avoir lancé une vaste offensive militaire contre l'Ukraine. "Les États-Unis et leurs satellites doublent, triplent, quadruplent leurs efforts pour endiguer la Russie, en utilisant un instrumentaire très large: en commençant par les sanctions économiques unilatérales jusqu'à une propagande profondément mensongère dans l'espace médiatique mondial", a martelé le ministre, dénonçant une "russophobie sans précédent". Il s'en est aussi pris à "la culture dite de 'l'annulation'" ("cancel culture" en anglais), assurant que les Occidentaux interdisaient les classiques: Tchaïkovski et Dostoïevski, Tolstoï, Pouchkine. De nombreuses institutions culturelles occidentales ont cessé leur coopération avec des institutions étatiques russes ou banni des artistes qui soutiennent l'offensive contre l'Ukraine. Moscou accuse de son côté l'Ukraine d'être aux mains de néonazis coupables d'avoir orchestré un prétendu génocide de la population russophone, et l'Occident de mener une guerre par procuration contre la Russie. (Belga)