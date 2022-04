Invasion de l'Ukraine - La Russie garantit la vie aux soldats ukrainiens de Marioupol qui se rendent

La Russie a exhorté dimanche les militaires ukrainiens de Marioupol, ville portuaire de l'est du pays assiégée par les forces russes, à cesser les hostilités et à déposer les armes à partir de 06h00 heure de Moscou (05h00 heure belge) et a assuré que leur vie serait garantie. C'est ce qu'a annoncé le chef du centre de contrôle de la Défense nationale russe, le colonel général Mikhaïl Mizintsev, selon l'agence de presse officielle Tass.Le site stratégique de Marioupol, sur la mer d'Azov, est l'un des principaux objectifs des Russes dans leur effort pour prendre le contrôle total de la région du Donbass et former un corridor terrestre à l'est du pays à partir de la péninsule de Crimée annexée. "Compte tenu de la situation catastrophique qui s'est développée à l'usine métallurgique d'Azovstal, (...) les Forces armées russes proposent aux militants des bataillons nationalistes et aux mercenaires étrangers, à partir du 17 avril 2022 à 06h00 heure de Moscou, de cesser toute hostilité et de déposer les armes. Tous ceux qui déposent leurs armes ont la garantie de préserver la vie", assure le colonel général Mikhaïl Mizintsev. Selon lui, le contenu des "négociations entre les militants des formations nationales et les mercenaires bloqués à Marioupol dans l'usine métallurgique Azovstal témoigne de leur situation désespérée. Ils demandent sans cesse à Kiev l'autorisation officielle de se rendre mais, en réponse, ils reçoivent des menaces d'exécution". Ces combattants sont "dans une situation désespérée, sans pratiquement aucune nourriture ni eau", a-t-il encore souligné. La déclaration publiée tôt dimanche matin, selon l'agence russe, sera également transmise à l'ONU, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), au Comité international de la Croix-Rouge et à d'autres organisations internationales. (Belga)

