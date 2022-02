Invasion de l'Ukraine - La Suisse préparerait une conférence pour la paix à Genève

La Suisse prépare la tenue à Genève d'une conférence pour la paix en Ukraine, indique samedi soir un article sur les sites de Tamedia. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en aurait fait la demande samedi par téléphone à son homologue suisse Ignazio Cassis.La réunion prévue lundi et mardi à Genève du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à laquelle doit participer le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, serait l'occasion de mettre sur pied cette conférence sur la paix. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken doit aussi s'exprimer lors de cette réunion du Conseil des droits de l'homme, mais par visioconférence, contrairement à M. Lavrov qui devrait se déplacer. Ignazio Cassis a aussi prévu de se rendre à Genève, de même que le secrétaire général des Nations unies António Guterres. Concernant la Conférence pour la paix, son but immédiat serait de parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Contacté par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas confirmé l'information. Mais dans un tweet, Volodymyr Zelensky a écrit s'être entretenu avec M. Cassis et l'a remercié de son soutien. Le DFAE n'a par ailleurs pas indiqué si, comme l'annoncent encore les sites de Tamedia, le Conseil fédéral prévoit de se réunir en session spéciale dimanche ou lundi pour discuter des sanctions contre la Russie. (Belga)

