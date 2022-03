Invasion de l'Ukraine - Laatste OVSE-waarnemers verlaten Oekraïne

L'évacuation temporaire de tous les observateurs internationaux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en Ukraine est presque terminée, annonce l'organe dans un rapport publié dimanche. Les derniers groupes présents, le commandement et l'équipe dirigeante, devraient aussi quitter le pays sous offensive russe désormais.En début de semaine passée, il y avait encore 500 observateurs bloqués dans les villes sous attaque de Kharkiv et Kherson. Certains observateurs n'avaient pas non plus quitté les régions relativement plus calme de Donetsk en Loug, tenues par les séparatistes pro-russe à l'ouest du pays. Mardi passé, une collaboratrice ukrainienne avait été tuée alors qu'elle était sortie pour acheter de la nourriture pour sa famille. Dans le rapport publié dimanche, l'OSCE pointe que ses bâtiments dans la ville portuaire de Marioupol ont été endommagés par des tirs. Depuis 2014, l'OSCE est en charge d'une mission d'observation dans l'ouest de l'Ukraine, pour surveiller le cessez-le-feu dégagé entre les séparatistes pro-russes et les soldats ukrainiens. Fin février, l'organisation avait décidé d'y retirer ses observateurs pour des raisons de sécurité. (Belga)

