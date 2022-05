Invasion de l'Ukraine - Le Canada sanctionne des proches de Poutine et d'autres banques russes

Le Canada a visé mardi 21 Russes, proches de Vladimir Poutine, et quatre institutions financières et banquières, dans une nouvelle vague de sanctions en représailles à l'invasion de l'Ukraine."Nous ciblons des banques et des oligarques de l'entourage du régime Poutine, de même que celle que j'appellerais sa partenaire", a déclaré aux journalistes la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly, à Ottawa. Parmi les personnes visées par ces nouvelles sanctions figure en effet Alina Kabaeva, ancienne gymnaste olympique russe qui entretiendrait, selon certains médias et opposants, une relation avec le président Vladimir Poutine, ce qu'il avait démenti en 2008. Selon un récent article du Wall Street Journal, qui cite des responsables américains, Alina Kabaeva est décrite par un rapport confidentiel du renseignement américain comme une bénéficiaire de la fortune de Vladimir Poutine. Elle est la "présidente du conseil d'administration du groupe National Media Group (NMG), une holding qui détient d'importantes parts dans presque tous les principaux médias russes fédéraux qui reproduisent la propagande du gouvernement russe", selon le Service européen pour l'action extérieure. Le Canada a également ajouté à cette liste la Banque agricole russe ainsi que Investtradebank et deux sociétés de gestion de fonds. Leurs avoirs sont gelés et leurs dirigeants ont l'interdiction d'entrer au Canada. Mélanie Joly a indiqué que ces sanctions visaient à "étouffer le régime Poutine", et elle a félicité l'Union européenne pour avoir banni lundi l'essentiel des importations de pétrole russe sur son territoire d'ici la fin de l'année afin de tarir le financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine. Depuis l'invasion russe en sol ukrainien le 24 février, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1.050 personnes et entités, en Russie, en Ukraine et au Bélarus. (Belga)