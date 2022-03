Invasion de l'Ukraine - Le consortium 12-12 lance un appel aux dons

Le consortium belge pour les situations d'urgence, 12-12, a lancé un appel aux dons jeudi en faveur des victimes de la crise en Ukraine. L'action soutenue par Caritas International, Médecins du Monde, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique, la Croix-Rouge de Belgique, Rode Kruis-Vlaanderen et UNICEF Belgique, a pour objectif de réunir les fonds nécessaires au financement d'opérations humanitaires en Ukraine et dans les pays voisins qui font face à un afflux important de réfugiés en provenance d'Ukraine."Ukraine 12-12 appelle la population belge à faire des dons pour les enfants, les femmes et les hommes touchés par cette crise. Les besoins sont importants. La population a besoin d'abris, d'équipements de protection, d'eau potable, de nourriture, de soins de santé mais aussi de protection et d'une aide adaptée pour traiter des traumatismes psychosociaux", écrit le consortium. Les dons peuvent être effectués via le numéro de compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via 1212.be. (Belga)

