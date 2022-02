Invasion de l'Ukraine - Le Kazakhstan refuse de combattre avec la Russie en Ukraine

Le Kazakhstan, l'un des alliés les plus proches de la Russie, a refusé de rejoindre les troupes russes, rapportent des fonctionnaires, selon NBC News. L'ancien État soviétique a par ailleurs annoncé qu'il ne reconnaissait pas les États séparatistes de l'est de l'Ukraine.Lundi, la Russie a annoncé qu'elle reconnaissait les républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk en tant qu'États indépendants. "Nous saluons l'annonce par le Kazakhstan qu'il ne les reconnaîtra pas", a déclaré le Conseil national de sécurité. "Nous saluons également le refus du Kazakhstan d'envoyer ses troupes rejoindre la guerre de Poutine en Ukraine." Le refus du Kazakhstan est étonnant car, au début de cette année, l'alliance militaire dirigée par la Russie a envoyé plus de 2.000 "troupes de maintien de la paix" pour aider le pays d'Asie centrale à réprimer les manifestations qui ont fait plus de 200 morts. Environ 10.000 personnes ont été interpellées. Les troupes avaient été retirées à la fin du mois dernier après le retour au calme. (Belga)

