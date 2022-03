Invasion de l'Ukraine - Le Mexique refuse toute sanction envers la Russie

Le président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador a indiqué mardi qu'il écartait tout type de sanction envers la Russie, s'opposant à la "censure" de médias russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou."Nous n'allons prendre aucune représailles de type économique, parce que nous devons maintenir de bonnes relations avec tous les gouvernements du monde. Et nous voulons être en mesure de pouvoir parler avec les parties en conflit", a déclaré le président de gauche nationaliste lors de sa traditionnelle conférence de presse quotidienne. "Je ne suis pas d'accord avec le fait que l'on censure des médias de Russie, ni d'aucun pays. Nous devons faire valoir la liberté", a-t-il ajouté. Les chaînes YouTube des médias russes RT et Sputnik ont été bloquées dans toute l'Europe "compte tenu de la guerre en cours en Ukraine", a annoncé YouTube. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyden avait annoncé dimanche qu'elles seraient bannies de l'UE pour les empêcher de diffuser leurs "mensonges" sur la guerre menée par Moscou en Ukraine. Lundi, le même président avait écarté toute fermeture de l'espace aérien mexicain aux compagnies aériennes russes. La compagnie russe Aeroflot propose depuis novembre un vol direct entre Moscou et Cancun, principale destination touristique mexicaine. Membre de l'OCDE, le Mexique prend à contre-pied la position de son voisin américain et des pays européens qui soutiennent les sanctions diplomatiques, financières et sportives envers la Russie. En Amérique latine, le président vénézuélien Nicolas Maduro a exprimé son "fort soutien" à son homologue russe Vladimir Poutine, lors d'un appel téléphonique mardi, "condamnant l'activité déstabilisatrice des États-Unis et de l'Otan". Le président brésilien Bolsonaro a déclaré dimanche que le Brésil "va continuer dans la neutralité" et ne va pas "prendre parti" à propos de l'invasion russe de l'Ukraine. (Belga)

