Invasion de l'Ukraine - Le ministre ukrainien de l'Énergie demande l'intervention de l'OTAN

Le ministre ukrainien de l'Énergie, Herman Halushchenko, demande l'intervention de l'OTAN après l'incendie survenu dans la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Nous exigeons non seulement une évaluation professionnelle de ce qui s'est passé, mais aussi une véritable intervention avec les mesures les plus dures, y compris de la part de l'OTAN et des pays qui possèdent des armes nucléaires", écrit-il sur Facebook.Le ministre ajoute que la centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, a été bombardée à la fois par des chars et par les airs. Ces accusations ne peuvent cependant pas être vérifiées de manière indépendante. Le ministre ukrainien a également eu une conversation téléphonique avec son homologue américaine Jennifer Granholm et a demandé la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. "Nous sommes au bord d'une catastrophe technologique majeure dans l'histoire de l'humanité." Jennifer Granholm a déclaré que son ministère avait activé une équipe spéciale et surveillait la situation avec le ministère de la Défense, l'organisme de régulation nucléaire américain et la Maison Blanche. "Nous n'avons vu aucune augmentation des données de radiation à proximité du site", a-t-elle déclaré sur Twitter. (Belga)

