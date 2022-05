Invasion de l'Ukraine - Le Pentagone prévient qu'il sera difficile de déloger la Russie du Donbass

Le Pentagone a prévenu jeudi que malgré les succès des forces ukrainiennes à Kharkiv, l'armée russe parvient à renforcer son contrôle sur le Donbass et le sud du pays, ce qui signifie que le conflit pourrait durer encore longtemps.Les forces russes continuent à avoir des problèmes de cohésion, de moral des troupes et de logistique, a indiqué à la presse un haut responsable du ministère américain de la Défense, sans confirmer les purges au sein du commandement militaire russe évoquées par Londres. Mais "nous allons rester très prudents dans nos prédictions", a-t-il ajouté. "Nous sommes absolument déterminés à faire tout pour aider les Ukrainiens à se défendre, y compris en les formant à l'usage de capacités que nous leur fournissons", a poursuivi ce haut responsable ayant requis l'anonymat. "Ils se comportent très bien sur le champ de bataille, ils n'ont pas de problèmes de cohésion, ils n'ont pas de problèmes de commandement, leur logistique et leur approvisionnement sont vraiment historiques", a-t-il ajouté. "Mais les Russes ont encore à leur disposition une part importante des capacités qu'ils avaient amassées depuis l'automne" aux frontières de l'Ukraine, a-t-il souligné. "La capacité de combat ne suffit pas pour gagner une guerre: il faut avoir la volonté de se battre, il faut un bon commandement", a-t-il noté. Mais malgré tout ceci, "nous continuons à penser que ce conflit va durer". L'armée russe, qui concentre désormais ses efforts sur le sud de l'Ukraine pour constituer un pont terrestre reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée annexée en 2014, a pris le contrôle du port de Marioupol après la reddition de soldats ukrainiens qui défendaient le site d'Azovstal. (Belga)