Invasion de l'Ukraine - Le Pentagone redoute une multiplication des victimes civiles en Ukraine

Les Etats-Unis craignent une multiplication des victimes civiles en Ukraine, au moment où l'armée russe parait déterminée à bombarder les grandes villes pour forcer les Ukrainiens à capituler, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone."Nous anticipons un usage accru de l'artillerie quand ils s'approcheront des centres urbains et quand ils tenteront de les encercler", a précisé à la presse ce responsable ayant requis l'anonymat. "C'est typique d'un siège: quand on veut encercler un centre urbain et le soumettre, le forcer à capituler, l'artillerie devient une arme très utile", a-t-il expliqué. Mais "ce qui nous inquiète, c'est qu'en devant plus agressifs, ils deviennent moins précis et moins sélectifs" dans leurs frappes d'artillerie, a-t-il ajouté. Quelque 82% du dispositif militaire russe déployé depuis des semaines aux frontières du pays est maintenant engagée en Ukraine, a indiqué le responsable. Pourtant, il n'y a eu "aucun mouvement notable" des forces russes vers Kiev ou Kharkiv par rapport aux deux ou trois derniers jours, a-t-il affirmé, soulignant que la ville de Kherson (sud), dont les forces russes ont revendiqué mercredi le "contrôle total", restait en fait une ville "très contestée". En outre, les soldats russes n'ont toujours pas pris le contrôle de l'espace aérien ukrainien, et continuent à avoir des problèmes logistiques, notamment des pénuries de fuel et de nourriture. "Ils sont en retard sur leurs plans", a-t-il poursuivi. Mais "ils ont encore une énorme force de combat à leur disposition et ils vont surmonter leurs difficultés." Les Etats-Unis continuent de fournir une assistance militaire à l'Ukraine, la dernière livraison remontant à moins de 24 heures, a-t-il noté. (Belga)