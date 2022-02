Invasion de l'Ukraine - Le plus grand avion cargo du monde détruit près de Kiev

Le plus grand avion du monde, l'avion cargo Antonov An-225, a été détruit lors d'affrontements près de Kiev, en Ukraine. C'est ce qu'a indiqué dimanche sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.L'appareil aurait été détruit lors de combats autour de l'aéroport d'Hostomel, au nord-ouest de Kiev, qui est le siège de l'avionneur Antonov. Cette information a également été rapportée par la station de radio ukrainienne Radio Swoboda citant un employé actuel et ancien d'Antonov. Le ministre Kuleba a tweeté: "La Russie a peut-être détruit notre 'Mriya' (Mriya, qui signifie 'rêve' en ukrainien, est le surnom de l'An-225, NDLR), mais elle ne pourra jamais détruire notre rêve d'un pays européen fort, libre et démocratique." Pour l'instant, aucune photo ou image ne confirme que le mastodonte a été détruit. (Belga)