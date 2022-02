Invasion de l'Ukraine - Le Premier ministre hongrois condamne l'action militaire russe en Ukraine

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, traditionnellement proche de Moscou, a critiqué la Russie jeudi soir (heure belge) pour la première fois depuis son invasion de l'Ukraine. "Avec nos alliés de l'Union européenne et de l'Otan, nous condamnons l'action militaire russe", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le réseau social Facebook."La Russie a usé de la force militaire pour attaquer l'Ukraine ce matin", a souligné M. Orban qui, depuis son arrivée au pouvoir en 2010, a pourtant construit une relation amicale avec le maître du Kremlin sur fond de dégradation des relations avec Bruxelles et se targuait encore, début février, d'entretenir d'excellentes relations avec la Russie. Jusqu'à présent, le Premier ministre souverainiste avait pris soin d'éviter de pointer du doigt la Russie alors que les tensions s'avivaient ces dernières semaines entre Kiev et Moscou, cette dernière réclamant à l'Occident des garanties pour sa sécurité, notamment une promesse que l'Ukraine n'adhérerait pas à l'Otan. La Hongrie est à la fois membre de l'UE et de l'Otan. Jeudi soir, à Budapest, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour réclamer une condamnation claire de l'invasion russe par le gouvernement hongrois et un engagement sans équivoque auprès de l'Occident. (Belga)