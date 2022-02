Invasion de l'Ukraine - Le prix du baril de brut WTI bondit de plus de 6%

Le prix du baril de brut West Texas Intermediate (WTI) a bondi de plus de 6% lundi et le Brent de plus de 5%, les opérateurs s'inquiétant de plus en plus d'une crise énergétique après les nouvelles sanctions occidentales à l'encontre de Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.Le WTI a augmenté de 6,27% à 97,33 dollars vers 04H45 GMT et le Brent de 5,24% à 103,06 dollars. (Belga)

