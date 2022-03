Invasion de l'Ukraine - Le réseau social TikTok annonce suspendre la création de nouvelles vidéos en Russie

Le réseau social TikTok a annoncé dimanche suspendre la possibilité de poster de nouvelles vidéos sur sa plateforme en Russie, en raison d'une nouvelle loi pénalisant la diffusion d'informations visant à "discréditer" l'armée et son invasion de l'Ukraine."Au regard de la nouvelle loi sur les 'informations mensongères', nous n'avons pas d'autre choix que de suspendre les directs et la mise en ligne de nouveaux contenus (...) le temps d'étudier les conséquences possibles pour la sûreté" des employés de TikTok et de ses utilisateurs, a expliqué le réseau social dans une série de tweets. (Belga)