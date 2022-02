Invasion de l'Ukraine - Le Royaume-Uni interdit son espace aérien aux avions privés russes

Le secrétaire britannique aux Transports Grant Shapps a annoncé vendredi soir une interdiction avec effet immédiat de l'espace aérien du Royaume-Uni aux avions privés russes, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Vladimir Poutine."J'ai renforcé notre interdiction au Royaume-Uni, afin qu'aucun avion privé russe ne puisse traverser l'espace aérien britannique ou se poser (en Grande-Bretagne), avec effet immédiat", a expliqué M. Shapps sur Twitter. "Les actions de Poutine sont illégales et quiconque bénéficie de l'agression de l'Ukraine par la Russie n'est pas le bienvenu ici", a-t-il dit, après avoir plus tôt interdit la compagnie aérienne nationale russe Aeroflot. Le Royaume-Uni est une destination prisée des oligarques russes et de leurs familles, et a été critiqué pour ne pas lutter avec assez d'énergie contre les flots d'argent russe se déversant sur le pays. (Belga)

