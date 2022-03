Invasion de l'Ukraine - Les Affaires étrangères sont en contact avec 82 Belges en Ukraine

Le service public fédéral des Affaires étrangères est pour l'instant en contact avec 82 Belges en Ukraine. Huit d'entre eux ont indiqué vouloir quitter le pays, 49 souhaitent y rester mais maintenir le contact avec les Affaires étrangères.Les vingt autres sont en route vers une des frontières du pays pour y être pris en charge par les équipes mobiles consulaires belges. La Belgique a envoyé ces équipes en quatre endroits, notamment à Medyka en Pologne. Elles aident les Belges qui y arrivent dans toutes leurs démarches pratiques et apportent un soutien moral. Par ailleurs, une trentaine de ressortissants belges ont indiqué aux Affaires étrangères ne pas avoir besoin du soutien logistique de celles-ci. Selon l'Onu, plus de 2,1 millions de personnes ont dû fuir l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Plus d'1,3 million ont rejoint la Pologne, selon les autorités du pays. (Belga)

