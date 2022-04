Invasion de l'Ukraine - Les Pays-Bas veulent envoyer leur artillerie blindée lourde en Ukraine

Les Pays-Bas vont, en collaboration avec l'Allemagne, fournir des obusiers blindés à l'Ukraine pour aider le pays dans sa lutte contre les Russes. La ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré vendredi que les consultations avec les Allemands à ce sujet étaient en phase de conclusion.Il s'agit de véhicules blindés surmontés d'une pièce d'artillerie capable d'atteindre des cibles à une distance de quarante à cinquante kilomètres. Le gouvernement néerlandais avait annoncé début de semaine qu'il fournirait des équipements plus lourds à l'Ukraine. "C'est nécessaire", a déclaré le Premier ministre Mark Rutte lors de sa conférence de presse hebdomadaire. "Il s'agit aussi de l'avenir de cette partie du monde et de notre sécurité commune." Mme Ollongren n'a pas précisé combien d'obusiers blindés sont concernés, mais a fait savoir qu'il s'agissait d'un "nombre limité". Elle a également indiqué que l'utilisation de ces engins nécessitait une formation. Les Pays-Bas pourraient fournir l'équipement et l'Allemagne pourrait assurer la formation. Ce point est également en cours de discussion, a également déclaré Mme Ollongren. Les Pays-Bas possèdent un total de 54 obusiers blindés, dont la moitié environ est en service. (Belga)

