Invasion de l'Ukraine - Les Thalys et les trains en France gratuits pour les réfugiés ukrainiens

La France va autoriser les réfugiés ukrainiens à circuler gratuitement à bord des trains longue distance, ont annoncé lundi le ministre des Transports et la compagnie ferroviaire nationale.La Pologne, l'Allemagne et l'Autriche, notamment, ont déjà pris de telles mesures. "Le drame qui frappe l'Ukraine nous touche tous. Le groupe (ferroviaire) SNCF et les cheminots sont solidaires avec les réfugiés ukrainiens. Comme nos homologues européens, nous leur permettrons de circuler gratuitement en France à bord des TGV et Intercités", a indiqué le PDG du groupe public, Jean-Pierre Farandou, sur Twitter. Concernant la situation en Ukraine même, le ministre français délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a indiqué, dans un entretien au média La Provence, qu'"il a été demandé notamment de sécuriser la route du sud, qui permet par exemple de rejoindre la Moldavie, pour que ceux qui veulent quitter Kiev puissent le faire en toute sécurité". Cette voie permettrait à "une partie du personnel diplomatique et aux 500 à 700 Français qui sont aujourd'hui résidents à Kiev" de quitter la capitale ukrainienne, a-t-il noté. La société Thalys a également annoncé sur Twitter lundi soir que ses trains seraient aussi gratuits pour les réfugiés ukrainiens. "Le drame qui frappe l'Ukraine nous touche tous. #Thalys est solidaire avec les réfugiés ukrainiens. Comme nos homologues européens, nous leur permettrons de circuler gratuitement à bord de nos trains." (Belga)

