Invasion de l'Ukraine - Les travailleurs saisonniers ukrainiens peuvent rester plus longtemps

Les permis de travail des Ukrainiens qui se trouvent actuellement en Belgique en tant que saisonniers sont prolongés, à la suite de l'invasion russe. Dans l'après-midi, la ministre flamande de l'Emploi et de l'Agriculture Hilde Crevits a communiqué avoir décidé avec le secrétaire d'Etat fédéral à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi de prolonger les permis saisonniers des citoyens ukrainiens venus travailler en Flandre dans l'agriculture et l'horticulture pour des missions courtes.Ils peuvent rester jusqu'à 100 jours, soit 10 de plus que normalement, a-t-elle indiqué. Ce qui concerne 458 travailleurs saisonniers actuellement présents en Flandre. La Wallonie a répondu favorablement à la demande de Sammy Mahdi, arrivée en fin de journée, de prolonger les permis de travail des Ukrainiens qui se trouvent sur son territoire, indique-t-on au cabinet de la ministre wallonne de l'Emploi Christie Morreale. C'est cependant surtout la Flandre qui fait appel à de tels travailleurs saisonniers. (Belga)

