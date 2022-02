Invasion de l'Ukraine - Les troupes russes bombardent une installation de stockage de déchets radioactifs à Kiev

Les troupes russes ont bombardé, dans la nuit de samedi à dimanche, une installation de stockage de déchets radioactifs dans la capitale ukrainienne Kiev. Seuls la clôture et les bâtiments de l'une des filiales de Radon Association ont été touchés, rapporte le site d'information en ligne ukrainien en anglais The Kyiv Independent sur base d'informations du service national d'urgence NSW, Les réservoirs de stockage de déchets nucléaires sont donc actuellement intacts.Radon Association a été fondée en 1960 et dispose de plusieurs implantations en Ukraine. La tâche principale de l'entreprise est de nettoyer divers types de déchets radioactifs (Belga)

