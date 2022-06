Invasion de l'Ukraine - Les visites à Kiev sont "toujours un risque", dit le maire Vitali Klitschko

Le maire de Kiev Vitali Klitschko a salué jeudi la visite du chancelier allemand Olaf Scholz, du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre italien Mario Draghi dans la capitale ukrainienne.Il s'est dit "heureux et fier" de la visite des leaders européens, comme le rapporte le quotidien allemand Bild. "C'est un signe de grand soutien à un moment où se rendre à Kiev est toujours un risque, parce que des missiles peuvent frapper à nouveau à tout moment." La rencontre "a surtout une grande signification symbolique et démontre le soutien à l'Ukraine en ces temps de guerre. Il ne peut y avoir que de la stabilité en Europe si Poutine met enfin un terme à sa guerre cruelle contre notre pays." (Belga)