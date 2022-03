Invasion de l'Ukraine - Londres prévoit un "plan d'action" pour faire "échouer" Poutine

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va présenter un "plan d'action" international visant à faire "échouer" l'invasion russe de l'Ukraine et multiplier les rencontres diplomatiques à cette fin la semaine prochaine à Londres, ont indiqué ses services samedi.Après une vague "sans précédent" de sanctions des Occidentaux contre des intérêts russes en réponse à l'offensive armée en Ukraine, Boris Johnson va appeler la communauté internationale à renouveler "son effort concerté" contre Moscou via ce "plan d'action en six points", qu'il doit détailler dimanche, a précisé Downing Street dans un communiqué. Le président russe Vladimir "Poutine doit échouer et nous devons veiller à ce qu'il échoue dans cet acte d'agression", a déclaré le dirigeant dans un communiqué. "Il ne suffit pas d'exprimer notre soutien à l'ordre international fondé sur des règles, nous devons le défendre contre une tentative durable de réécrire les règles au moyen de la force militaire", a-t-il ajouté. A cette fin, Boris Johnson s'entretiendra lundi à Downing Street, séparément puis lors d'une trilatérale, avec ses homologues canadien, Justin Trudeau, et néerlandais, Mark Rutte. Mardi, il recevra à Londres les dirigeants du groupe de Visegrad (V4) réunissant la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Le plan d'action prévoit de mobiliser une coalition humanitaire internationale pour l'Ukraine, de soutenir la capacité du pays à se défendre, de "maximiser" la pression économique contre le régime russe, d'empêcher "la normalisation insidieuse" de ce que la Russie fait à l'Ukraine, de poursuivre la voie diplomatique pour obtenir la désescalade et de lancer "une campagne rapide" pour renforcer la sécurité dans la zone euro-atlantique. (Belga)