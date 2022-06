Invasion de l'Ukraine - Londres va fournir des lance-roquettes à l'Ukraine

Le Royaume-Uni va fournir à l'Ukraine des lance-roquettes d'une portée de 80 kilomètres pour faire face à l'offensive russe, a annoncé lundi le ministère de la Défense, prenant la suite de Washington.Ces systèmes de lance-roquettes multiples (M270 MLRS) permettront d'"augmenter significativement les capacités des forces ukrainiennes", a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette décision a été prise en "étroite coordination" avec les Etats-Unis, qui ont annoncé la semaine dernière la fourniture de systèmes Himars d'une portée de 80 kilomètres, c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers. Les Ukrainiens réclamaient depuis un certain temps des lance-roquettes multiples permettant de frapper en profondeur les positions russes, tout en disposant leurs batteries plus loin du front. Soucieux d'éviter que les Etats-Unis soient considérés comme cobelligérants, le président américain Joe Biden a toutefois exclu de livrer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie, malgré les demandes répétées de Kiev pour obtenir de telles armes. Le président russe Vladimir Poutine a prévenu dimanche que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée, jugeant que les livraisons actuelles d'armes visaient à "prolonger le conflit". "Si la communauté internationale maintient son soutien, l'Ukraine peut gagner", a commenté le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. "La stratégie de la Russie change, et notre soutien doit changer aussi", a-t-il ajouté, soulignant que ces nouvelles armes permettraient aux Ukrainiens "de mieux se protéger contre le recours brutal d'une artillerie à longue portée, que les forces de Poutine ont utilisée de manière indiscriminée pour raser des villes". Le soutien militaire du Royaume-Uni à l'Ukraine s'élève jusqu'ici à plus de 750 millions de livres sterling (874 millions d'euros). (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.