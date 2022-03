Invasion de l'Ukraine - Moscou annonce ouvrir plusieurs couloirs humanitaires lundi

L'armée russe a annoncé l'ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats."Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un "régime de silence" à partir de 10H00 (8H00 HB) le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. (Belga)