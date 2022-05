Invasion de l'Ukraine - North Sea Port s'attend à voir les conséquences de la guerre en Ukraine au second semestre

Le North Sea Port, qui regroupe les bases portuaires de Gand et, aux Pays-Bas, Terneuzen et Flessingue, s'attend à subir les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions commerciales envers la Russie qui ont suivi au second semestre, a déclaré lundi Daan Schalck, PDG du port. Même si ce dernier estime que l'impact ne sera pas aussi important que celui de la crise du coronavirus, il s'attend toutefois à ce que l'augmentation du prix de certaines matières premières pèse sur l'activité commerciale.Le conflit oblige un certain nombre d'entreprises du port de Gand à changer de fournisseur de matières premières et les prix de l'énergie sont très élevés. "À cause de l'inflation qui a des conséquences sur les matériaux de construction et l'acier, je crains que l'on assiste à un ralentissement de l'activité au second semestre. Nous commencerons alors à ressentir un peu l'effet de la guerre", précise le CEO. Dans quelques mois, certaines matières premières en provenance de Russie, comme le charbon, ne pourront plus être réceptionnées au port de Gand. "Elles viendront d'Australie, d'Afrique du Sud ou d'autres pays. Je ne m'attends pas à des problèmes substantiels pour notre industrie à cet égard. Les alternatives sont là, pour les céréales en provenance d'Ukraine aussi. Mais le prix m'inquiète", a expliqué Daan Schalck. "Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter ou s'attendre à une importante baisse des volumes d'importation. L'effet purement économique sera bien moindre en comparaison a celui de la pandémie de covid." Fin mars, un mois après le début du conflit russo-ukrainien, l'impact économique de l'invasion russe en Ukraine semblait encore limité. Il représentait à l'époque 1 à 2 % des chiffres globaux mais de sanctions plus strictes ont depuis été mises en place. (Belga)

