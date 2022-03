Invasion de l'Ukraine - Plus d'un million de personnes se sont réfugiées en Pologne depuis le début de la guerre

Plus d'un million de réfugiés provenant de l'Ukraine voisine sont entrés en Pologne depuis le début de l'invasion russe, ont indiqué les gardes-frontières polonais.Rien que dimanche, 142.300 personnes ont franchi la frontière, ont rapporté les autorités sur Twitter. Il s'agit du nombre le plus élevé pour une seule journée depuis le début de la guerre. Les informations fournies par le ministère polonais des Affaires étrangères montrent que la majorité sont des citoyens ukrainiens, mais des personnes originaires d'Ouzbékistan, de Biélorussie, d'Inde, du Nigéria, du Maroc, des États-Unis et d'autres pays font également partie des réfugiés qui ont fui le conflit. (Belga)